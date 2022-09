Quais as propostas de Bolsonaro para armas, Auxílio Brasil e outras 5 áreas

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) repete em seu plano de governo os princípios que propaga em discursos, como a defesa da liberdade e da vida. Afirma defender ainda a liberdade econômica, religiosa e de expressão e promete trabalhar para gerar empregos por meio de estímulos ao empreendedorismo, mas mantendo o auxílio aos mais pobres. Acompanhe:

Veja propostas de Jair Bolsonaro para Emprego e Renda

- Estimular o empreendedorismo por meio de políticas públicas, ações de financiamento e assistência técnica com objetivos muito bem delineados e de acordo com as necessidades da sociedade

- Deixar cada cidadão, com o apoio necessário do governo, exercitar sua criatividade, sua capacidade gerencial, sua visão empresarial e sua liberdade para escolher como vai prover sua existência

- O governo se concentrará em políticas para formalização dos trabalhadores informais, por meio de contratos de trabalho específicos que incluam trabalhadores por aplicativos e rurais

- Avançar na agenda de empregabilidade de jovens e mulheres, incentivando o empreendedorismo e ofertando microcrédito para os mais vulneráveis

- Fortalecer a educação profissional e tecnológica e a Educação Superior, de forma a aproximá-las das necessidades sociais, regionais e do mercado de trabalho

- Estimular a mineração para que se atinja o desejado desenvolvimento socioeconômico e a proteção do patrimônio ambiental, binômio que representa o desenvolvimento sustentável

- Deve-se aumentar a produção nacional de fertilizantes. A siderurgia, a metalurgia e as indústrias de base também devem agregar valor, crescimento socioeconômico e gerar emprego e renda

Veja propostas de Jair Bolsonaro para Educação

- Dar continuidade a um conjunto de ações no sentido de melhorar a posição brasileira nos diversos rankings, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)

- Definir, a partir de 2023, uma política pública voltada para a formação em todas as faixas etárias, contemplando inclusive a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos

- Incrementar ações que forneçam fundamentos de importantes disciplinas, como Matemática, Português, História, Geografia e Ciências, permitindo que os alunos exerçam pensamento crítico

- Ampliar o combate à violência institucional contra crianças e adolescentes, sob a premissa de que os pais são os principais atores na educação das crianças e não o Estado

- Formular estratégias que utilizem o dinheiro público em pesquisas de ponta que atendam às necessidades de desenvolvimento em áreas estratégicas como saúde, tecnologia e biotecnologia

- Dar continuidade na recuperação do ensino das crianças e jovens que foram prejudicados com o fechamento das escolas durante a pandemia

- Aliar o ensino presencial com o realizado na modalidade a distância, analisando e considerando aspectos e peculiaridades de cada região e microrregião

-Reforçar ações de promoção das políticas de formação e valorização dos professores, fortalecendo os planos de carreira e remuneração e melhorando as condições de trabalho e saúde

Veja propostas de Jair Bolsonaro para Segurança Pública

- Fortalecer ações no combate ao crime organizado e outras ameaças à segurança e à defesa nacionais, utilizando amplo espectro de tecnologias disponíveis, como drones, inteligência artificial e perícia

- Dar continuidade aos investimentos nos órgãos de Segurança Pública e nas Forças Armadas, assim como o aperfeiçoar planos de carreira e de remuneração

- Ampliar e consolidar políticas de combate à corrupção e priorizar a criação de estruturas de controle interno em todas as áreas para coibir e evitar desvios no trato da coisa pública

- Perseguir a aprovação do projeto de lei sobre o excludente de ilicitude para maior proteção do profissional da Segurança Pública e das Forças Armadas em operações

- Ampliar ainda mais o combate a todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, além de incrementar o investimento no seu desenvolvimento socioemocional

- Buscar soluções específicas para a proteção de áreas fora dos núcleos urbanos, protegendo não só a família do campo, mas os equipamentos e insumos de uma forma geral

Veja propostas de Jair Bolsonaro para Saúde

- Ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais no campo das doenças oncológicas

- Fortalecer o programa da Saúde Digital, para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde para os cidadãos, profissionais de saúde e gestores públicos

- Avançar no aprimoramento da gestão do SUS, ampliando e melhorando a articulação entre os setores público e privado mediante o aperfeiçoamento dos mecanismos de regulação

Veja propostas de Jair Bolsonaro para a área Social

- Um dos compromissos prioritários do governo reeleito será a manutenção do valor de 600 reais para o Auxílio Brasil a partir de janeiro de 2023

- Criar condições de forma a levar a conectividade 5G a todos os 5.570 municípios brasileiros, propiciando benefícios para a saúde, educação, segurança pública, indústria e agropecuária

- Acelerar o processo de combate à desigualdade e criar novas ações, incluindo tecnologia e educação, considerando as características regionais

- Igualdade e liberdade são compromissos que nortearam a atuação do atual governo. Vamos ampliar as ações de promoção de acesso a direitos humanos

Veja propostas de Jair Bolsonaro para Sustentabilidade

- Ampliar a oferta de saneamento básico para a população, buscando metas ousadas que propiciem maior bem-estar e diminuição do índice de doenças

- Reforçar a geração de energia com eficiência e de acordo com a demanda atual

- Elaborar e manter políticas já criadas, como a Nova Lei do Gás, em conjunto com medidas econômicas e de desoneração para garantir suprimentos de energia seguros e a preços acessíveis

- Apoiar iniciativas julgadas coerentes, realistas e socioeconomicamente viáveis para contribuir para o futuro do planeta. A soberania de seu território deve ser fator importante nessa participação

- Contemplar nesses planos tecnologias que gerem combustíveis limpos, como é o caso do hidrogênio verde, e veículos elétricos e híbridos, dentre outras, para diminuição da pegada de carbono nacional

- A Amazônia brasileira é um patrimônio da nação brasileira. Todos os esforços devem ser feitos para vivificar ainda mais essa região, sempre com responsabilidade socioeconômica e tendo como referência o desenvolvimento sustentável

Veja propostas de Jair Bolsonaro para Cultura

- Maximizar o investimento na cultura brasileira, valorizando e fortalecendo os valores culturais e ampliando as capacidades de planejamento e execução de metas

- Articular o estabelecimento de redes institucionais das três esferas de governo e a articulação com instituições e empresas do setor privado e organizações da sociedade civil

- Priorizar a consolidação da implantação do Sistema Nacional de Cultura como instrumento de articulação, gestão, informação, formação, fomento e promoção de políticas públicas de cultura