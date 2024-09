Bolsonaro vai a Minas no aniversário da facada em meio ao calvário de aliados do PL em cidades-chave

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encontrará cenário desfavorável quando desembarcar em Minas Gerais na quinta-feira, 5. Candidatos do PL apoiados por ele estão atrás nas pesquisas eleitorais em três dos maiores colégios eleitorais do Estado e há divisões claras na direita em pelo menos dois deles.

Na capital Belo Horizonte, Bruno Engler (PL) disputa a segunda vaga no segundo turno com outros quatro candidatos. Prefeitas do PT lideram a corrida pela reeleição em Contagem, terceira cidade com mais eleitores, e em Juiz de Fora, quarto maior colégio eleitoral mineiro. A presença de Bolsonaro no município da Zona da Mata mineira foi programada para coincidir com o aniversário de seis anos da facada que ele sofreu durante a campanha presidencial no dia 6 de setembro de 2018. Após uma motociata, Bolsonaro discursará na esquina das rua Halfeld e Batista de Oliveira, exatamente o local em que sofreu o atentado.

O evento foi intitulado de “Ato de Comemoração dos 6 anos de Renascimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora”. Ele estará acompanhado da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e de Charlles Evangelista (PL), candidato a prefeito apoiado por ele.

Jair Bolsonaro já havia retornado a Juiz de Fora na campanha de 2022; na foto, ele posa ao lado do candidato a prefeito de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL) após desembarcar na cidade onde sofreu a facada Foto: Reprodução

A viagem de Bolsonaro a Minas coincidirá com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Uberlândia. Ele vai à cidade na quinta-feira para inaugurar a ampliação de um hospital universitário. Contudo, a candidata do PT a prefeita, deputada federal Dandara (PT), não vai participar por se tratar de um evento do governo e não de campanha, mas vai se encontrar com Lula a portas fechadas. O PL não lançou candidato no município e apoia o atual vice-prefeito, Paulo Sérgio (PP).

“Eu acredito que a presença do Bolsonaro pode ajudar os candidatos do PL a subirem nas pesquisas nessas cidades [Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora]”, avalia o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), principal nome do bolsonarismo em solo mineiro ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira.

Minas Gerais é considerado um Estado decisivo porque, com suas divisões regionais, serve como termômetro do restante do País. Desde a primeira eleição presidencial pós-redemocratização em 1989, todos os presidentes do Brasil também venceram em solo mineiro. No último pleito, Lula ganhou de Bolsonaro no Estado por 50,2% a 49,8%, uma diferença de pouco mais de 49 mil votos.

Bolsonaro começa a quinta-feira com um almoço com a candidata Fábia Lima (PL) na cidade de Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, participa de uma carreata em Contagem com o deputado Junio Amaral (PL), candidato a prefeito no município, e encerra o dia em um comício de Bruno Engler na capital mineira.

A mais recente pesquisa Datafolha coloca Engler com 10% das intenções de voto, empatado na margem de erro de três pontos percentuais com Carlos Viana (Podemos), com 12%, Duda Salabert (PDT) e Fuad Noman (PSD), com 10%, e Rogério Correia (PT), que tem 7%.

Mauro Tramonte (Republicanos) lidera com 27%. Apesar de pertencer a um partido de direita, o deputado estadual e apresentador de TV tem dito que é de centro. A candidatura de Tramonte expõe o racha da direita em Belo Horizonte: Engler tentou o apoio de Romeu Zema (Novo), mas o governador preferiu apoiar o candidato do Republicanos e indicar sua ex-secretária de Planejamento, Luísa Barreto, como vice.

A coligação de Tramonte tem ares de “Frankestein”. O ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos), que era o principal opositor de Zema no Estado, também apoia o candidato. Para evitar brigas, Kalil e Zema se alternam nos compromissos de campanha: quando um vai, o outro falta e vice-versa.

"Eu acho que a direita em Belo Horizonte não está dividida. Ela está com Bruno Engler. O Tramonte nunca se posicionou assim", disse Azevedo. Apesar do Republicanos ter candidato, ele apoia Engler, que o ajudou a fechar a aliança para ter apoio de Bolsonaro em 2022. "Eu quero que a fidelidade partidária se exploda", disse o senador durante o lançamento do candidato do PL no mês passado. Bolsonaro isolado em Juiz de Fora contra candidata de Zema, Caiado e Malafaia Na cidade onde Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo, o PL lançou o ex-deputado federal Charlles Evangelista (PL) como candidato a prefeito para tentar derrotar Margarida Salomão (PT), atual prefeita. O candidato afirma ter o apoio do ex-presidente, que assim como Michelle, teria gravado vídeos para ele usar na propaganda eleitoral. "Acredito que a vinda de Bolsonaro vai polarizar a eleição em Juiz de Fora e o segundo turno será entre PL e PT", disse Evangelista.

Os principais institutos não divulgaram pesquisas eleitorais após o início da campanha. Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado no dia 28 de julho aponta que o candidato do PL tem 11,1% das intenções de voto, numericamente em terceiro lugar, mas tecnicamente empatado com Júlio Delgado (MDB), com 10,4% e Isauro Calais (Republicanos), com 5,8%.

A prefeita Margarida lidera a disputa com 37,2%, seguida da deputada federal Ione Barbosa (Avante), que tem 20,4%. A margem de erro é de 3,8 pontos e o nível de confiança, 95%. O levantamento foi registrado com o protocolo MG-07948/2024.

Junio Amaral é o candidato de Bolsonaro em Contagem Foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

“Se pesquisa valesse alguma coisa, Dilma hoje seria senadora e Zema não teria sequer ido para o segundo turno em 2018, entre outros escândalos que se revelam na hora que a urna abre. Isso não me incomoda nem um pouco”, disse Amaral.

Ele cita o cenário espontâneo da pesquisa, quando a lista de candidatos não é apresentada aos entrevistados, para sustentar que a eleição está aberta. Neste caso, 42,9% não responderam ou não souberam dizer em quem votariam, 37,2% disseram que votariam na prefeita petista e apenas 2,9% no candidato de Bolsonaro.