Bolsonaro se emociona em vídeo e diz que ‘seu defeito foi jogar limpo’; veja

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira, 25, em que, visivelmente emocionado, ele afirma que “seu defeito foi jogar limpo”. A declaração foi feita enquanto Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo no governo de Bolsonaro, improvisava uma canção em uma sanfona sobre seu governo.

“Alguns falam que o meu defeito foi jogar limpo num país onde tinha muita coisa escondida, mas valeu a pena”, afirmou no vídeo, ao término da canção. “Se eu for embora hoje, valeu a pena”, reforçou, com lágrimas nos olhos e voz embargada.

Bolsonaro em vídeo publicado em suas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Na legenda do vídeo, Bolsonaro diz estar retornando à Brasília, após passar os últimos dias em São Miguel dos Milagres, no litoral alagoano. Nos próximos dias, Bolsonaro deve participar de reuniões com integrantes do PL e aliados para articular sua defesa. Jair Bolsonaro acumula, até o momento, três indiciamentos pela Polícia Federal (PF) por por sete diferentes crimes que, somados, levariam a 68 anos de prisão. A corporação imputa a Bolsonaro, nesses diferentes episódios, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, peculato, associação criminosa (duas vezes), lavagem de direito e inserção de dados falsos.

O último caso ocorreu na quinta-feira, 21, pelo suposto envolvimento numa tentativa de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para reverter o cenário eleitoral que garantiu a vitória do petista na disputa pelo Palácio do Planalto, em 2022, e manter Bolsonaro no poder.

Recentemente, em suas redes, o ex-presidente publicou um vídeo com trilha sonora e bordas de coração na qual ele é cortejado por crianças e adultos em São Miguel dos Milagres. “O presente é deles, mas o futuro é nosso. Com o povo, pelo povo, enquanto assim o povo quiser”, diz a mensagem que acompanha o vídeo.