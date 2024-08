Guilherme Boulos diz que ‘não tem sangue de barata’ e que Marçal não deve ser ‘normalizado’

Marina pede impeachment de Alexandre de Moraes

Ao final do encontro entre os candidatos, em conversa com jornalistas, Marina pediu o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, depois da revelação do esquema dos pedidos de ordens de forma não oficial para a produção de relatórios pelo gabinete do magistrado.

“Tem, de fato, acontecido no nosso País um autoritarismo gigantesco do ministro Alexandre de Moraes, que manda prender qualquer um. Vai ter muita coisa que vai ser divulgada, e eu acho que vai mostrar a sua percepção dos políticos da direita. A censura que ele está praticando contra as pessoas na internet. Explica bastante porque eles querem tanto censurar as redes sociais. Eu espero que nós mantenhamos a nossa democracia e conseguimos fazer o impeachment do juiz”, disse a candidata do Novo enquanto segurava uma camiseta com os dizeres ‘Impeachment de Alexandre de Moraes já!’