Pablo Marçal condenado? Entenda a decisão judicial contra o candidato a prefeito de São Paulo

De acordo com os autos, o grupo foi acusado de desviar dinheiro de correntistas de bancos públicos por meio de criação de sites falsos das instituições financeiras. Os bancos tiveram que arcar com os prejuízos e restituir os clientes. De acordo com a ação, após criar sites falsos, o grupo enviava cobranças por inadimplência para as vítimas. Era nesse momento em que os correntistas informavam dados pessoais e o bando subtraia dados.

Apesar da condenação em maio de 2010, o recurso foi analisado em segunda instância em 2018. “Observando que transcorreram mais de quatro anos entre a publicação da sentença penal condenatória no e-DJF1 em 05/05/2010 e a presente data (2018), faz-se mister o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito do art. 155, § 4º, II, do CP, em relação ao apelante Pablo Henrique Costa Marçal”, registrou a desembargadora Mônica Sifuentes.