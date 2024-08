Impeachment de ministro do STF: entenda como funciona o processo que oposição moverá contra Moraes

O processo de impeachment de um ministro do STF é muito parecido com o do presidente da República. Uma das poucas diferenças é a Casa na qual o processo começa. Quando se trata de um integrante do Supremo, é o Senado que decide se dará início à investigação. No caso do presidente da República, o processo começa na Câmara.

Os senadores podem afastar o magistrado durante o curso do processo e se, ao final, decidirem que houve crime de responsabilidade, o ministro é exonerado do cargo. Uma lei de 1950 define os crimes de responsabilidade que podem dar causa ao processo de impeachment de um ministro do Supremo.