Boulos era do PT? Candidato a prefeito de SP responde às perguntas mais feitas sobre ele no Google

BRASÍLIA – A filiação partidária do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) é uma das principais dúvidas sobre ele buscadas no Google. Candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o parlamentar esclarece no quadro Joga no Google - Especial Eleições que nunca foi petista.

“Eu nunca fui do PT. Desde que eu entrei na política eleitoral, eu sou filiado ao PSOL, desde 2018, com muito orgulho”, respondeu Boulos ao Estadão.

O candidato participou nesta quarta-feira, 18, da série especial com candidatos a prefeito e sanou algumas das principais dúvidas do eleitorado paulistano sobre a sua trajetória política e pessoal.

Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL e candidato à Prefeitura de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

Quem são os pais de Boulos?

Meus pais, eu sou suspeito para falar, né. São pessoas incríveis. Marcos Boulos, meu pai; Maria Ivete Boulos, minha mãe. Meu pai da colônia libanesa. Minha mãe paraibana de Campina Grande. Os dois são médicos que se conheceram na residência de infectologia do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Trabalham há mais de 40 anos no SUS, na saúde pública. São minhas inspirações. Pessoas que eu amo e admiro.

Quanto Boulos deve para a Receita Federal?

Receita Federal? Acho que é o caso lá da campanha de 2018. Eu não devo nada, só para deixar claro, mas na minha campanha para a Presidência da República, em 2018, ficou uma dívida de campanha que foi para a Receita e já foi paga pelo PSOL. Então, nem eu, nem o PSOL, ninguém deve nada. Isso deve ter sido muito perguntado porque deve ser mais uma fake news de algum adversário que jogou, mas está tudo certo.

Boulos era do PT?

Eu nunca fui do PT. Desde que eu entrei na política eleitoral, eu sou filiado ao PSOL, desde 2018, com muito orgulho. E tenho também o maior respeito pela história e pela trajetória do PT, do Partido dos Trabalhadores, que está junto com a gente na coligação e indicou a minha candidata a vice, Marta Suplicy.

Quanto Boulos já gastou na campanha?

Os meus recursos de campanha vêm, sobretudo do fundo eleitoral do PSOL e do PT, do fundo público do meu partido, e também das doações de campanha. Tenho o maior orgulho, inclusive, de estar liderando as doações de campanha individuais de pessoas que apoiam o nosso trabalho no País inteiro. Quem puder vai lá também no doueboulos.com.br.

Boulos é formado em quê?

Eu fiz a minha graduação em Filosofia, na Universidade de São Paulo, depois fui para Psicologia Clínica, onde eu fiz especialização da PUC e fiz o meu mestrado em Psiquiatria, na faculdade de Medicina da USP. Desde então, eu trabalho como professor. Trabalhei em várias instituições. Comecei a dar aula na escola pública Maria Auxiliadora, escola estadual. Trabalhei em várias faculdades e até ser deputado federal estava dando aula na PUC de São Paulo.

