Ricardo Nunes é de esquerda ou de direita? Candidato responde a perguntas sobre ele no Google

BRASÍLIA – O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se define como um político de centro-direita, apoiado “100%” pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e palmeirense. Ele contou um pouco mais sobre quem ele é e sobre sua história para o Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão em parceria com o Google, que traz as perguntas mais feitas pelos cidadãos aos principais candidatos em capitais do País.

PUBLICIDADE Nesta semana e na próxima, o Joga no Google - Especial Eleições publica vídeos com os postulantes à Prefeitura da maior capital do Brasil. Marçal estreou o quadro nesta quarta-feira, 11. Após Ricardo Nunes nesta quinta-feira, 12, serão publicados vídeos de Tabata Amaral (PSB), na sexta-feira, 13; José Luiz Datena (PSDB), na segunda-feira, 16; e Guilherme Boulos (PSOL), na quarta-feira, 18. “Ricardo Nunes é um prefeito da cidade de São Paulo, que tem muito amor por essa cidade, casado com a Regina, pai do Ricardinho, da Maiara, da Isabela, e vovô do Ricardinho Neto, e que ama essa cidade”, disse o prefeito.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Foto: YouTube Estadão

Nunes também abordou quais empresas ele tem e se é de esquerda ou de direita. Ele confessou, inclusive, ter medo de cachorros – cachorros bravos, diz. Na sua juventude, ele fazia a distribuição de um jornal para a vizinhança. Ao despachar um folheto, acabou lidando com uma casa com o portão aberto. E lá veio o cachorro.

“Eu saí correndo tanto, e o cachorro atrás de mim”, relembrou o susto, que está vivo até hoje. “Eu corri tanto que até se o Ayrton Senna estivesse naquele carro da Fórmula 1 não me pegava”, brincou.

Leia a entrevista com Ricardo Nunes:

Quem é Ricardo Nunes?

Ricardo Nunes é um prefeito da cidade de São Paulo, que tem muito amor por essa cidade, casado com a Regina, pai do Ricardinho, da Maiara, da Isabela, e vovô do Ricardinho Neto, e que ama essa cidade.

Qual a empresa de Ricardo Nunes?

A minha empresa é a Red Agropecuária, a Nikkey Controle de Pragas e a Topsul Empreendimentos.

Bolsonaro apoia Ricardo Nunes?

Apoia, 100%.

Qual o time de Ricardo Nunes?

Palmeiras.

Ricardo Nunes é de esquerda ou de direita?

Centro-direita.

Uma curiosidade...