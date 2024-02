Boulos planeja reuniões pós-carnaval com aliados para elaborar programa de governo para Prefeitura

Com o objetivo de favorecer a participação dos aliados, os encontros para a elaboração do programa de governo vão ocorrer de forma alternada nas sedes dos partidos que compõem a futura coligação política. O diretório do PSOL, por exemplo, vai sediar quatro reuniões, enquanto o diretório do PDT, duas. Além disso, é esperado a participação de vereadores, deputados estaduais e especialistas em políticas públicas.

Após as reuniões, Boulos e Marta planejam o primeiro evento juntos da pré-campanha em Parelheiros, reduto eleitoral da ex-prefeita, conhecido como Martalândia. O evento vai contar com a participação da população. A data ainda não foi definida, mas há a previsão de ocorrer no dia 22. Também é esperada a realização de uma plenária com movimentos sociais após o carnaval.