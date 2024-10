Engler garante que Bolsonaro estará com ele no 2º turno: ‘Só falta acertar a data’

RIO – Candidato do PL à prefeitura de Belo Horizonte, o deputado estadual Bruno Engler afirmou nesta terça-feira, 8, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai participar da campanha do segundo turno das eleições municipais na capital mineira. Em entrevista à Rádio 91,7 FM O Tempo, Engler disse que “só precisa acertar a data” da visita do ex-chefe do Executivo a Belo Horizonte.

"O presidente Bolsonaro estará conosco no segundo turno, logo no dia da eleição ele me ligou parabenizando pelo resultado. Agradeci, agradeci todo o apoio que ele deu no primeiro turno e ressaltei a importância de ele estar aqui no segundo turno e já está certo que ele vem, a gente só precisa acertar a data", disse o candidato do PL. Bruno Engler disputará a prefeitura de Belo Horizonte contra o atual prefeito Fuad Noman, do PSD. No primeiro turno, Engler recebeu 435.853 votos, o que representa 34,38% dos votos válidos, e Noman conquistou 336.442 dos votos, 26,54% dos votos válidos.

Jair Bolsonaro em evento de campanha de Engler em Belo Horizonte Foto: Pedro Duarte/@brunoenglerdm via Instagram

Engler faz parte do grupo mais próximo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Estado, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Com 27 anos de idade, Bruno Engler disputa a prefeitura de Belo Horizonte pela segunda vez. Ele ficou na segunda colocação em 2020, com 10% dos votos, em uma campanha baseada no apoio de Bolsonaro e na defesa da gestão dele na pandemia de covid-19.

Quatro anos depois, o deputado estadual se apresenta novamente como o candidato do ex-presidente, que venceu na capital mineira nas eleições presidenciais de 2018 e de 2022, mas ampliou o discurso buscando apresentar propostas concretas para a cidade. Engler tem o apoio de Nikolas Ferreira, deputado federal mais votado da história do Brasil, e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG).