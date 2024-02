Sabedor de sua dificuldade com o público evangélico, depois do bolsonarismo ter chegado ao poder, Lula emitiu durante o segundo turno das eleições presidenciais uma carta aos evangélicos. Nela, reforçava o respeito à liberdade de culto e desmentia a ideia de que perseguiria e fecharia templos religiosos. Uma imagem de sua esposa, Janja, com orixás do candomblé, foi disseminada durante o pleito eleitoral e causou bastante rebuliço nas mídias digitais, fazendo com que Lula usasse de antídotos para poder dialogar com esse importante naco da sociedade.

Durante seu primeiro governo, Lula chegou a ter apoio de importantes líderes evangélicos. A situação econômica extremamente favorável ajudava nessa aproximação. O retrato de hoje, todavia, é completamente distinto. A carestia impactando no orçamento das famílias brasileiras tem feito com que as classes mais baixas sofram ao fazer a compra de itens básicos no mercado. Segundo levantamento do Ibre/FGV, a alimentação no domicílio aumentou em 45% nos últimos quatro anos. O arroz teve uma variação de 59,26%, a batata, de 85,06%, a cebola de 131,43% e o feijão de 52,25%. Um problema que atinge diretamente a grande massa evangélica, que está concentrada na classe C2 do País, que vive com uma renda média familiar de R$ 1.894,25, segundo o Critério Brasil, da ABEP.

As repercussões sobre a fala de Lula mostram que os efeitos não pararam só na bolha de reprovação ao presidente. Luciano Huck, judeu, principal apresentador da Rede Globo, e que já ensaiou candidaturas presidenciais, mesmo que de maneira diplomática, repreendeu o presidente, a quem ele próprio declarou voto na eleição passada a pretexto de vencer o bolsonarismo. É interessante perceber, que além de desagradar o principal astro da líder de audiência, a fala de Lula atinge as duas outras maiores emissoras de TV nacionais. A RecordTV é de propriedade de Edir Macedo e o SBT, do judeu, Silvio Santos.

Em pesquisa realizada pela RealTime Big Data, encomendada pela RecordTV, em novembro de 2023, 77% dos brasileiros discordavam da fala de Lula sobre Israel cometer atentados terroristas na Faixa de Gaza. Quando se destrincha a pesquisa e se analisa o corte apenas entre eleitores evangélicos, o número salta para 91% de repúdio ao posicionamento do presidente da República. O fato de ontem, no entanto, pela gravidade da comparação, tem potencial para ser ainda mais destruidor do que essa passagem.