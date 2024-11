Opinião | Hoje, para buscar reeleição, Lula precisa de Bolsonaro e Marçal elegíveis

Divide et Impera é um conceito amplamente difundido na teoria das relações internacionais e presente nos manuais de sociologia política da história. Dividir para conquistar é ensinamento dos grandes teóricos e parece cada vez mais necessário para o atual presidente do Brasil, dado ao contexto de polarização enrijecida e um governo bastante deficitário em entregas e que tão pouco tem conseguido devolver aos seus eleitores a expectativa que gerou no último pleito com sua volta. Lula amarga sua pior avaliação como presidente em seus três mandatos, mesmo tendo passado por crises do tamanho de um mensalão em outras oportunidades. O fato é que a sua reeleição vai se tornando cada vez mais difícil e a estratégia de dividir a oposição tem se tornado cada vez mais necessária para que possa continuar no poder, pós-2026.

As eleições de 2024, apesar de terem objetivos muito diferentes das de 2026, deram um panorama interessante sobre o que pode ocorrer daqui dois anos. Lula e Bolsonaro mostraram que continuam dividindo as preferências gerais do eleitorado e que seus apoios e presença são fortes para definir raias e impulsionar candidaturas. Todavia, a ampla vitória de partidos de centro, deixou claro que ambos possuem teto e se tiverem adversários que consigam transpassar a linha de diálogo com os setores menos radicalizados da sociedade, estes conseguem absorver o voto da rejeição a esses polos e saem vitoriosos no confronto geral. Nenhum candidato de Lula e Bolsonaro, direto, conseguiu vencer a eleição nas grandes cidades quando enfrentaram um candidato mais moderado no segundo turno. Bruno Engler perdeu em Belo Horizonte para o centrista Fuad Noman, Guilherme Boulos para Ricardo Nunes, em São Paulo, Ramagem para Paes, no Rio de Janeiro, Maria do Rosário para Melo, em Poro Alegre e assim por diante.

Lula, presidente da República Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Para a preocupação do entorno de Lula, além da pouca capacidade de vencer em 2024, candidatos não bolsonaristas da centro-direita foram os principais ganhadores dessa contenda. Nesse ínterim, enfrentar uma candidatura à direita, que não carregue a pecha do bolsonarismo mais duro é o grande pesadelo para Lula. Com a inegibilidade de Bolsonaro, nomes tem surgido à rodo para ocupar essa raia e todos tem potencial destrutivo muito maiores para Lula do que se enfrentar o adversário conhecido. Contra Bolsonaro, o jogo é duro, mas é uma guerra de rejeições. Já, contra os demais postulantes, a possibilidade de crescimento com rejeição mais diminuta em função de terem níveis de conhecimento muito menores e espaço para construção de imagem, o desafio ganha tons muito mais dramáticos. Fenômeno nacional por sua participação na eleição paulistana, Pablo Marçal tem sido ventilado como um player provável no jogo presidencial. Sua situação eleitoral depende dos desdobramentos jurídicos do processo que tenta cassar seus direitos políticos, após a irresponsável divulgação de um laudo médico falso que dizia que Guilherme Boulos, seu adversário, era usuário de entorpecentes, na véspera das urnas. Por pouco menos de 60 mil votos, Marçal não conseguiu ir para o segundo turno, número ínfimo pensando no universo de eleitores da maior metrópole da América Latina.

Esse resultado surpreendente e a projeção de imagem que ganhou pelo País, com sua postura beligerante nos debates e propostas tidas como ousadas e pouco convencionais, mas principalmente pela conexão que criou com um eleitorado mais jovem, evangélico e morador da periferia, tem feito de Marçal um nome com potencial interessante para a disputa, mas que carrega algo de suma importância para Lula, altíssima rejeição. Pesquisa da Quaest, de outubro, aponta Marçal com 18% das intenções de voto para a presidência, um número bastante alto e muito à frente de alguns possíveis adversários, que ocupam cargos importantes na vida pública, como Caiado, governador de Goiás, Zema, governador de Minas Gerais e Ratinho Jr., governador do Paraná.

Publicidade