Do outro lado, Pablo Marçal bagunçou o coreto do bolsonarismo, que parecia concentrar forças no governador paulista para ser o sucessor do impedido Jair Bolsonaro na eleição presidencial daqui dois anos. Tarcísio viu sua popularidade cair com o enfrentamento que fez ao postulante do PRTB à prefeitura paulistana e recebeu a alcunha pejorativa de “goiabinha” por ser, segundo Marçal, verde por fora e vermelho por dentro, associando-no ao comunismo, já que Tarcísio entrou de cabeça no projeto de reeleição de Ricardo Nunes. O apelido é repetido por seguidores, que inundam as redes sociais do governador com críticas à sua postura e por entenderem que o atual prefeito de São Paulo não representa os valores da direita brasileira.

Nesse ínterim, uma onda quase que natural começou a ser vista nas diferentes regiões brasileiras. De um lado, Nikolas Ferreira, deputado mais bem votado da história de Minas Gerais, com quase 1,5 milhão de votos, em um estado reconhecido pela sua importância política no Brasil, e do outro João Campos, reeleito prefeito de Recife, com 78% dos votos dos eleitores da capital pernambucana, viraram verdadeiros pop stars levando suas imagens bem avaliadas para apoiar candidaturas em locais que nada têm a ver com seus domicílios eleitorais. Suas presenças geram frenesi na imprensa e ganham destaque de apoio fundamental, com as campanhas esperando os efeitos de suas visitas nas medições de intenção de votos dos candidatos.

Único candidato da esquerda eleito em primeiro turno, João Campos, filho de Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes, teve em Fortaleza, no Ceará, onde dançou no palco com Evandro Leitão e avisou: “dei a primeira lapada, aqui vai ser a segunda”, usando de termos populares para evidenciar que Fortaleza tinha que vencer o bolsonarismo, assim como Recife fez. Sua agenda tem Belém e Natal ainda como destinos certos, nesse segundo turno, sempre apoiando candidatos contra a direita. Sua comunicação simples, as viralizações na internet como o episódio do nevou, em que adotou símbolos da cultura do brega funk da periferia recifense, ao descolorir o cabelo durante o carnaval e políticas públicas para as comunidades das encostas, até simples medidas, que tem grande apelo popular como as máquinas de lavar nas creches, tem criado um personagem carismático e com conexão com os mais pobres, algo que no petismo, apenas Lula possui.