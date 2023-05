Câmara vê provocação em indicação de Google e Facebook para conselhão de Lula

BRASÍLIA - Com articulação política do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na berlinda, soou na Câmara como uma provocação aos parlamentares a inclusão de representantes de plataformas digitais no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável que assessora a gestão petista. As big techs têm feito uma forte pressão contra o PL 2630 das Fake News, que tramita na Câmara com apoio do governo. A postura das empresas é alvo de frequentes críticas de parlamentares.

Lula retomou as reuniões do “Conselhão” na semana passada e incluiu 245 colaboradores na lista de integrantes do colegiado. Dentre eles, o diretor da Meta no Brasil, Conrado Leister, empresa que controla o Facebook, e o diretor-executivo do Google no Brasil, Fábio Coelho.

O convite do governo também incomodou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Um deles classificou a atuação dos representantes das plataformas digitais contra o projeto como “caras de pau”. Um deputado governista disse ao Estadão, sob anonimato, não saber se os representantes “têm alguma coisa a dizer favorável ao Brasil”. Esse parlamentar expressou a surpresa com o convite às plataformas enquanto elas pressionam o Congresso contra a aprovação do PL das Fake News.

Câmara analisa o PL 2630 das Fake News desde 2020. Foto: Wilton Junior/Estadão

O Conselhão assessora Lula na formulação de políticas e diretrizes destinadas ao desenvolvimento econômico social sustentável. Também integram o conselho o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e “cidadãos brasileiros de ilibada conduta e reconhecida liderança”.

As big techs eram contrárias à aprovação do regime de urgência para a proposta, mas a Câmara decidiu pela tramitação mais rápida no fim de abril. O mérito do texto seria analisado uma semana depois, mas foi adiado por opção do governo, que não tinha certeza sobre o mínimo de votos para aprovação.

Após a aprovação da urgência na tramitação, o Google aumentou a pressão e colocou um artigo contra o projeto na página inicial de seu site. A atuação das plataformas contra o PL no intervalo de uma semana, antes da votação do mérito, foi duramente criticada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Continua após a publicidade

“Nós demos 8 dias para que as big techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. E eu não vi aqui ninguém defender a Câmara Federal”, afirmou Lira na semana passada. “Como se tem aqui, em um site de pesquisa, um tratamento desonroso com esta Casa, que ela estaria vendendo e votando coisas contra a população brasileira!?”

Nesta terça-feira, 10, foi a vez do aplicativo de mensagem Telegram subir o tom contra o projeto. Em mensagem distribuída a milhões de usuários, o Telegram distorceu a proposta, afirmando que o texto acaba com liberdade de expressão, e estimulou um cerco a deputados.

Supremo

Há três anos no Congresso, o PL tramita sob forte pressão das Big Techs e da oposição ao governo Lula. A proposta foi criticada, por exemplo, pela tentativa de criar um órgão de fiscalização sob controle do governo. O tema foi retirado do texto pelo relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

Não há no Brasil, atualmente, uma regulação para as plataformas digitais. Após a Câmara adiar a votação do projeto, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para pauta a ação que discute a responsabilidade das plataformas por conteúdos ‘nocivos’ gerados pelos usuários.

No centro da ação está um artigo do Marco Civil da Internet que estabelece que a plataforma só poderá ser responsabilizada civilmente “por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências necessárias” para tornar o material indisponível. Um trecho do projeto relatado por Orlando Silva prevê a responsabilização solidária das plataformas com usuários que causarem danos com conteúdos ilegais distribuídos por meio de publicidade paga às empresas.

A Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula afirmou que o Conselhão pretende “ampliar o diálogo entre governo e entre todos os setores da sociedade” e “reunir diferentes setores da sociedade, com opiniões diversas”. Segundo a pasta, os integrantes começaram a ser convidados em janeiro, “muito antes de serem iniciadas as tratativas em torno do projeto de lei que versa sobre Fake News”.

Continua após a publicidade

“O chamado Conselhão deverá tratar de todos os temas relevantes, com impacto na vida da sociedade brasileira. Assim, o debate sobre Fake News certamente fará parte das reuniões do colegiado, que está à disposição para contribuir nessa interlocução”, informou a secretaria.

Após a indicação para o Conselhão, Conrado Leister, da Meta, afirmou que o colegiado “é uma importante iniciativa que reúne setor privado e sociedade civil em torno da missão de apoiar o desenvolvimento do Brasil”. A declaração foi publicada em uma rede social.

“Nossa participação é parte dos nossos esforços contínuos para ajudar a criar oportunidades econômicas e impacto social no nosso País”, declarou.

O Google afirmou que esta é a terceira vez que Fabio Coelho participa de conselhos multidisciplinares do governo, incluindo composições anteriores do colegiado. O objetivo, afirma a empresa, é “contribuir, principalmente, em assuntos pertinentes às expertises do Google, como inovação tecnológica, democratização do acesso à informação e transformação econômica por meio da internet”.

“Acreditamos que estes conselhos representam um espaço democrático importante, nos quais as autoridades públicas têm a oportunidade de ouvir diversos segmentos da sociedade”, afirmou a empresa. “Como já manifestamos diversas vezes, apoiamos a discussão sobre a criação de regulações para lidar com desafios como a desinformação. Compartilhamos dos objetivos originais do Projeto de Lei 2630 e acreditamos ser importante dar visibilidade sobre potenciais consequências indesejadas do PL.”