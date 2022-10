Caminhoneiros fecham os dois sentidos da Via Dutra, principal acesso entre São Paulo e Rio

Publicidade

Caminhoneiros fecharam, na madrugada desta segunda-feira, 31, os dois sentidos de um trecho da rodovia Presidente Dutra, mais conhecida como Via Dutra, que liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro. Esta é mais uma ação de bloqueio realizada pelos manifestantes em diferentes estradas do País, em protesto à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição deste domingo, 30.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária responsável pela gestão da via, a manifestação afeta um trecho entre os KM 277 e 287 da BR-116, nas proximidades do município de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro.

O protesto, segundo o monitoramento da CCR RioSP, começou por volta das 1h51 desta segunda-feira. A pista no sentido SP-Rio foi completamente interrompida, gerando um congestionamento de 9 km. Já o sentido contrário (Rio-SP), inicialmente, apresentava apenas o tráfego lento. No entanto, às 4h39, a concessionária confirmou a completa interrupção da faixa, com 6 km de trânsito parado. Ainda não há previsão para liberação das vias.

Parte dos manifestantes é composta por caminhoneiros que protestam contra a vitória de Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL). O candidato do PT venceu a disputa à Presidência com 50,9% dos votos, ante 49,1% de Bolsonaro.

Caminhoneiros bloquearam, na madrugada desta segunda-feira, 31, os dois sentidos da Via Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Foto: Divulgação/PRF

A categoria é ligada ao atual presidente e já protagonizou ações desse tipo nos últimos anos. Durante as manifestações de 7 de setembro de 2021, caminhoneiros paralisaram estradas da região Sul, em especial em Santa Catarina.

Pelas redes sociais, pessoas que estavam na rodovia no momento da paralisação compartilharam relatos de espera. “Estou há quase uma hora e meia parado na Dutra por causa do protesto dos caminhoneiros. Infelizmente, a esperança que eu estava sentindo ontem está se esvaindo.Vão ser dias muito duros ainda”, escreveu uma delas no Twitter.

“E meu ônibus que está parado na Dutra por conta da manifestação dos caminhoneiros bolsonaristas que não aceitaram o resultado das eleições? Fecharam as duas vias aqui e está tudo parado”, relatou um internauta.

Outros bloqueios

As manifestações dos caminhoneiros começaram ainda na noite de domingo, 30, logo após o anúncio do resultado da eleição, que concedeu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram manifestações em rodovias estaduais e federais em ao menos cinco Estados: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. Agora, com o fechamento da Via Dutra, Rio de Janeiro e São Paulo também entram na lista.

Em Santa Catarina, a Polícia Militar Rodoviária e a concessionária Arteris confirmaram bloqueios em diferentes pontos da BR-101, em cidades como Joinville, Itapema e Palhoça (região metropolitana de Florianópolis) e na SC-418 em São Bento do Sul, interior do Estado.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, um dos manifestantes, vestido de verde e amarelo, convoca outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para se juntarem aos protestos e pede também intervenção militar. “Não liberamos nada. Travou geral no Brasil. Nós só sairemos das ruas na hora que o exército tomar o País”, falou o manifestante.

No Rio Grande do Sul, comerciantes relatam protestos em Ijuí, na BR-285, próximo ao trevo com a RS-522 e RS-342. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal não especificou cidades, mas confirma que há protestos em diferentes rodovias do Estado, que estão sendo desmobilizados com a chegada das viaturas. No Mato Grosso, a concessionária Rota do Oeste confirmou a interdição da BR-163 na altura das cidades de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop.