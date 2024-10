Prefeito candidato à reeleição no PE é vítima de atentado a tiros e sai ileso

No momento do crime, o prefeito, conhecido como “Irlando Parabólicas”, estava acompanhado do seu motorista, quando uma moto com dois suspeitos estacionou ao lado do veículo. Um deles, utilizando um capacete, disparou diversas vezes contra o veículo. Nenhum dos dois ocupantes do carro se feriram.

Em nota oficial, a coligação “Por Uma Santa Cruz da Baixa Verde Cada Vez Melhor”, que além do PSD é composto pelo Podemos e pela Federação PSDB-Cidadania na disputa local, informou que o prefeito foi levado, por precaução, a um hospital de Serra Talhada. O município que fica a 25 quilômetros de Santa Cruz da Baixa Verde.