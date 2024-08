Prefeito candidato à reeleição no interior do RN é assassinado a tiros

BRASÍLIA – O prefeito Marcelo Oliveira (União Brasil), do município João Dias, no Rio Grande do Norte, foi morto a tiros nesta terça-feira, 27. A cidade fica a 365 quilômetros de Natal, capital do Estado. O pai do político, Sandi Oliveira, também foi assassinado no atentado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte (SESED-RN), o duplo assassinato ocorreu na manhã desta terça. A pasta não informou como o crime ocorreu e afirmou que investiga se houve motivações políticas. "A SESED determinou reforço nos efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil com o objetivo de identificar, localizar e prender os criminosos. Vale ressaltar que o crime foi registrado nesta manhã, no próprio município de João Dias, em condições ainda a serem esclarecidas. A motivação também está sendo investigada", diz a nota.

Marcelo Oliveira, cujo nome verdadeiro é Francisco Damião de Oliveira, chegou a ser socorrido em um hospital do município de Catolé do Rocha, que fica a 13 quilômetros de João Dias, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada às 13 horas. O prefeito deixa a mulher e dois filhos.

O prefeito assassinado foi eleito em 2020, com 1.366 votos (50,9% dos votos válidos). Ele renunciou ao cargo em julho de 2021, sete meses após a posse. Marcelo Oliveira retornou ao cargo em outubro de 2022, após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) acolher o argumento dele de que a renúncia se deu devido a ameaças de morte.

O município de João Dias é o terceiro menor do Estado, com 2.654 habitantes, segundo o Censo de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outras duas candidatas estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para disputar a prefeitura: Damária Jácome (Republicanos), eleita vice-prefeita na chapa de Marcelo Oliveira em 2020, e Irenilda Ferreira (MDB).

Governadora do RN lamenta morte de prefeito

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), lamentou a morte de Marcelo Oliveira nas redes sociais. A chefe do Executivo potiguar afirmou que ordenou ao Secretário de Segurança do Estado, Francisco Araújo, e a delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, que “ajam com todo empenho para apurar o crime e prender o autor”.

“Nenhuma forma de violência será tolerada no Rio Grande do Norte, combateremos o crime com rigor imposto pela lei”, completou a governadora.