Candidatos de seis das 15 capitais com 2º turno empatam tecnicamente, apontam pesquisas eleitorais

As pesquisas eleitorais para as capitais Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Palmas (TO) e Porto Velho (RO) apontam empate técnico entre os candidatos a prefeitura que disputam o segundo turno neste domingo, 27.

Os levantamentos foram feitos pelos institutos Datafolha, Quaest e AtlasIntel, divulgados na véspera do pleito, no sábado, 26. São, ao todo, 51 cidades onde acontece o segundo turno das eleições municipais pelo Brasil, sendo 15 capitais.

Nas pesquisas, são considerados os votos válidos, cálculo que exclui os indecisos e os votos brancos e nulos. As margens de erro podem variar de acordo com os institutos.

Campo Grande (MS)

Adriane Lopes e Rose Modesto disputam a Prefeitura de Campo Grande Foto: Reprodução/Instagram

Na capital do Mato Grosso do Sul, a pesquisa Quaest aponta empate técnico entre as candidatas Rose Modesto (União Brasil), que lidera com 51% dos votos válidos, e Adriane Lopes (PP), que tenta reeleição, com 49%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais.

Cuiabá (MT)

Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT) disputam segundo turno em Cuiabá (MT) com apoio de Bolsonaro e Lula Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e JLSiqueira/ALMT

Ainda na região centro-oeste do Brasil, as duas pesquisas em Cuiabá apontam empate técnico entre os candidatos. Na pesquisa Quaest, o deputado federal Abílio Brunini (PL) e o deputado federal Lúdio Cabral (PT) aparecem com 50% dos votos válidos, cada. Já na Atlas, Cabral tem 50,1% dos votos válidos e Brunini aparece com 49,9%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, os dois estão empatados tecnicamente.

Fortaleza (CE)

André Fernandes e Evandro Leitão disputarão o segundo turno em Fortaleza Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Reprodução/ALECE

Na capital do Ceará, as três pesquisas divulgadas apontaram empate técnico. Pela Quaest, tanto o deputado federal André Fernandes (PL) quanto o deputado estadual Evandro Leitão (PT) aparecem com 50% dos votos válidos, cada. Na pesquisa Atlas, Fernandes teve 50,5% e Leitão 49,5% e, pelo Datafolha Fernandes apareceu com 51% e Leitão, 49%. Nas duas pesquisas, os candidatos estão empatados tecnicamente.

Manaus (AM)

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) Foto: Antonio Pereira/Prefeitura de Manaus e Mário Agra/Câmara dos Deputados

No norte do Brasil, a disputa em Manaus, de acordo com a pesquisa Atlas, tem empate técnico com o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) tendo 50,1% dos votos válidos, e o atual prefeito da cidade, David Almeida (Avante), com 49,9%. No levantamento feito pela Quaest, Almeida tem 51%, enquanto Alberto Neto registra 49%.

Publicidade

Palmas (TO)

PALMAS TO NACIONAL Eduardo Siqueira Campos e Janad Valcari candidatos à prefeitura de Palmas FOTÓGRAFO/CRIADOR Divulgacao/Assembleia Legislativa TO Foto: Divulgacao/Assembleia Legislativa TO

Na capital do Tocantins, a pesquisa Quaest mostra Janad Valcari (PL) com 51% dos votos válidos, empatada tecnicamente com Eduardo Siqueira Campos (Podemos), que tem 49%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Porto Velho (RO)

Léo Moraes e Mariana Carvalho disputam o segundo turno em Porto Velho. Foto: Léo Moraes via Facebook e Mariana Carvalho via Facebook

No extremo norte do Brasil, em Porto Velho, capital de Rondônia, o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos) teve 52,7% dos votos válidos e a também ex-parlamentar Mariana Carvalho (União) teve 47,3%, de acordo com o levantamento feito pela pesquisa AtlasIntel. Os candidatos também estão empatados tecnicamente no levantamento feito pela Quaest, Moraes com 51% e Carvalho com 49% dos votos válidos.

Siga o ‘Estadão’ nas redes sociais

O Estadão terá apuração dos votos do segundo turno das eleições 2024, em tempo real, a partir das 17h deste domingo, 27.