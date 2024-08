Capitão Wagner era professor? Candidato responde às perguntas mais feitas sobre ele em Fortaleza

BRASÍLIA – O presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, que disputa a prefeitura de Fortaleza neste ano já disputou o cargo três vezes e fez uma de suas campanhas com o auxílio de Celta 1.0. Ele participa do quadro Joga no Google – Especial Eleições, feito pelo Estadão em parceria com o Google. Nesta semana, o quadro foi ao Ceará para trazer as perguntas mais feitas pelos fortalezenses sobre os principais candidatos ao Executivo da cidade.

PUBLICIDADE Uma das perguntas mais feitas sobre Capitão Wagner no Google está relacionada, na verdade, à sua esposa. Os fortalezenses têm dúvidas se a mulher do candidato é deputada ou senadora. O candidato explicou ao Estadão que a dúvida está relacionada à última campanha nacional. As eleições para a prefeitura de Fortaleza prometem ser uma das mais competitivas do País e ainda há um cenário indefinido. Além de Capitão Wagner, o Joga no Google - Especial Eleições entrevistou o atual prefeito José Sarto (PDT) e o deputado federal André Fernandes (PL-CE).

Deputado Capitão Wagner. Foto: Divulgação

Veja as perguntas feitas a Capitão Wagner:

Capitão Wagner era professor?

Fui professor de preparatório para concurso, tive milhares de alunos, tanto virtualmente quanto presencialmente.

Quais são os projetos da mulher do Capitão Wagner?

A gente acredita que as mulheres, não só por serem maioria do eleitorado fortalezense – a gente tem 54% das mulheres – precisam ter a condição de ocupar os espaços e a gente tem hoje a violência da mulher como grande problema aqui do Estado do Ceará . Então, a gente vai viabilizar casa de acolhimento da mulher no formato da casa da mulher brasileira para que a gente tenha em cada regional aqui da nossa cidade, que são doze regionais, uma casa de acolhimento para encaminhar as mulheres. Não só para acompanhamento psicológico em casos de agressão, mas também para capacitar essas mulheres e inseri-las no mercado de trabalho. Até porque a dependência econômica é geralmente o maior problema que faz a mulher permanecer na casa do seu agressor.

A esposa do capitão Wagner é deputada ou senadora?

Deputada Dayany Bittencourt é a minha esposa. Deputada negra da periferia aqui de Fortaleza. Algumas pessoas confundiram a Dayany com a Camila. A Camila foi candidata ao Senado e ficou muito colada a imagem dela em mim, mas a Dayany é que é a minha esposa e é deputada federal.

Quantas vezes capitão Wagner foi candidato?

Tentei duas vezes. Na primeira, tirei 46,5% dos votos. Na segunda, 48,5% e espero que nessa terceira vez eu possa ser vitorioso.

Qual cargo capitão Wagner ocupa hoje?

Hoje eu estou como presidente do União Brasil do Estado do Ceará. Não estou em cargo público. Somente em um cargo partidário.

Uma curiosidade...

Minha campanha de 2010 foi feita em um Celta 1.0, gás natural, duas portas, sem ar-condicionado, o cúmulo da lisera, com a gente diz aqui no Estado do Ceará. A gente rodou os 184 municípios nessa que virou uma relíquia da campanha e eu tenho muito orgulho tirado naquela primeira eleição 28. 818 votos, mesmo sem estrutura.