Carlos Brandão, do PSB, é reeleito governador do Maranhão

Carlos Brandão, do PSB, foi reeleito neste domingo (2) governador do Maranhão para os próximos quatros anos. Ele foi reeleito com vitória no primeiro turno.

A vitória foi confirmada às 22h55. Com 96,08% das urnas apuradas, o empresário recebeu 1.691.222 votos, o que representa 50,90% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Lahesio Bonfim, com 838.059 votos. O terceiro colocado, Weverton, somou 686.101 votos.

Carlos Bonfim, 64 anos, foi reeleito e agora segue para o segundo mandato. O candidato nasceu em Colinas (MA), é formado em medicina veterinária pena Universidade Estadual do Maranhão.

Votos dos candidatos a governador do Maranhão

Edivaldo (PSD): 85.894 votos (2,58%)

Enilton Rodrigues (PSOL): 7.025 votos (0,21%)

Brancos - 118.586 votos (3,12%)

Nulos - 335.674 votos (8,83%)

