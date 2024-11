Opinião | Rebranding da direita: novo indiciamento de Bolsonaro é janela de oportunidade para novas lideranças

O novo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal pelos crimes de “abolição violenta do estado democrático de direito”, “golpe de estado” e “organização criminosa”, abriu grande janela de oportunidade para que políticos e eleitores de direita encontrem alternativas de novas lideranças que os represente de forma competitiva nas eleições de 2026.

Não demorará muito tempo para os políticos de direita perceberem que Bolsonaro se tornou tóxico. A reação tímida das principais lideranças políticas conservadoras com o novo indiciamento do ex-presidente é um sinal claro de sua toxidade e de que Bolsonaro já é percebido por alguns como carta fora do baralho.

Bolsonaro será percebido como 'extremamente nocivo' para a sobrevivência política e eleitoral dos próprios políticos de direita Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Com o desenrolar das investigações, da super exposição de sua participação direta nos crimes, e de sua eventual condenação, Bolsonaro será percebido não apenas como descartável pelo fato de já ser inelegível por dois ciclos eleitorais, mas também como extremamente nocivo para a sobrevivência política e eleitoral dos próprios políticos de direita. O grande desafio é encontrar novas lideranças carismáticas que sejam eleitoralmente competitivas e, acima de tudo, comprometidas com a democracia. Será que a direita vai conseguir se livrar de Bolsonaro? Ou continuará a ser refém do ex-presidente assim como a esquerda se encontra refém de Lula até hoje?

A história do PT, fundado em fevereiro de 1980, se confunde com a história política de Lula, sua principal e, até hoje, única liderança carismática nacional. Nesses praticamente 45 anos de existência, o PT, paradoxalmente, não conseguiu encontrar alternativas de novos nomes e lideranças competitivas que viessem a substituí-lo.

A grande oportunidade perdida, não só pelo PT, mas também pelos outros partidos de esquerda, de se renovar e de encontrar lideranças competitivas alternativas ocorreu após as condenações e prisão de Lula pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas a derrota de Fernando Haddad à Presidência em 2018 voltou a aprisionar a esquerda a Lula, especialmente em torno da ideia de que Lula, uma vez solto, seria a única liderança capaz de derrotar Bolsonaro em 2022.

A direita, por muitos anos, ficou diretamente associada a ditadura militar. Até recentemente a direita era tão envergonhada que pouquíssimos políticos tinham coragem de assumir o rótulo de direita ou defender abertamente uma agenda política conservadora. Se a direita não aproveitar essa chance e se afastar de Bolsonaro, correrá o risco a ter a sua identidade mais uma vez associada ao autoritarismo e perderá competitividade eleitoral.