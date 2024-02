Carro fura bloqueio e militares atiram para conter invasão de área do Palácio da Alvorada

BRASÍLIA - Um motorista tentou furar o bloqueio que existe nas imediações do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, no início da manhã deste sábado, 24. Os militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que guardam os acessos chegaram a fazer disparos de arma de fogo.

Os tiros teriam sido apenas de advertência, segundo fontes do governo. Os pneus do carro foram furados pelo dispositivo de segurança que serve de bloqueio à passagem de veículos. O motorista conseguiu sair do local e ninguém foi preso. O homem foi localizado no fim da tarde deste sábado, 24, em um condomínio próximo ao Alvorada. Ele presta depoimento na Superintendência da PF no Distrito Federal. O carro foi apreendido.

O Palácio da Alvorada, em Brasília, é a residência oficial da Presidência da República. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

As informações foram publicadas pelo site Metrópoles e confirmadas pelo Estadão. O presidente Lula não correu nenhum risco no episódio. Ele teve compromissos oficiais no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 23, e retornou a Brasília no fim do dia. A Polícia Federal vai investigar a autoria e a motivação do episódio, segundo interlocutores do governo. O fato ocorreu no bloqueio que fica nas imediações do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República. A passagem serve de acesso à área do Alvorada.

Não é a primeira vez que um carro avança sobre um ponto de bloqueio do Alvorada. Há casos semelhantes registrados pelo menos em 2011, 2017 e 2020. Em todos eles, a estrutura conteve o invasor e a integridade física dos respectivos presidentes não foi ameaçada.

Em 2020, um homem com suspeitas de estar embriagado chegou a superar o espelho d’água que separa a área restrita do Alvorada do espaço acessível ao público. Ele foi detido no gramado central, a cerca de 300 metros da entrada principal do edifício.