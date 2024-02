PF localiza e interroga suspeito de tentar invadir Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula

O fato ocorreu no bloqueio que fica nas imediações do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República. A passagem serve de acesso à área do Alvorada. Não é a primeira vez que um carro avança sobre um ponto de bloqueio do Alvorada. Há casos semelhantes registrados pelo menos em 2011, 2017 e 2020. Em todos eles, a estrutura conteve o invasor e a integridade física dos respectivos presidentes não foi ameaçada.

Em 2020, um homem com suspeitas de estar embriagado chegou a superar o espelho d’água que separa a área restrita do Alvorada do espaço acessível ao público. Ele foi detido no gramado central, a cerca de 300 metros da entrada principal do edifício.