Católico ou evangélico: Qual a religião de Jair Bolsonaro?

Frequentador também de cultos evangélicos, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participou na quarta-feira, 12, de celebrações católicas do Dia de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida, onde Dom Orlando Brandes cobrou “identidade religiosa” dos fiéis. A confusão sobre a fé do presidente é comum: muitos acreditam que ele seja evangélico, no entanto, o chefe do Executivo se diz católico.

Leia também Lula diz que mulher não é ‘objeto de cama e mesa’ ao defender igualdade salarial entre gêneros

Em 2015, quando ainda era deputado federal, Bolsonaro publicou um tweet dizendo que era católico e que seus dois filhos mais velhos, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, frequentavam igrejas batistas. A evangélica mais conhecida da família, entretanto, é a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Sou católico, meus filhos + velhos Batistas... agradeço a Deus pela existência d cada pessoa q me cerca. #união https://t.co/XBbTbsTgzk — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 12, 2015

No ano seguinte, enquanto corria no Senado o processo pela admissibilidade do impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, em um movimento simbólico, Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão, em Jerusalém, pelo evangélico Pastor Everaldo. Em 2020, conforme mostrou o Estadão, o religioso foi preso na Operação Placebo, que também afastou o então governador do Rio, Wilson Witzel.

Em entrevista ao portal de notícias DW Brasil, a pastora luterana Romi Bencke, articuladora de um pedido de impeachment contra Bolsonaro em 2021, falou que o presidente é um tipo “híbrido de religioso” e o acusou de “manipulação religiosa”: “Ele é católico, mas se rebatizou, no Rio Jordão, por um pastor evangélico, sem negar, como dizem os evangélicos, o batismo anterior”.

Em 2016, Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão, em Jerusalém, pelo evangélico Pastor Everaldo Foto: Rede TV/Reprodução

Continua após a publicidade

Conforme levantamento Genial/Quaest divulgado pela jornalista Mônica Bergamo, há grande confusão entre os evangélicos sobre a fé de Bolsonaro. Metade (50%) acredita que ele também seja evangélico. Só 16% acertaram a identidade religiosa dele.

Entre os católicos, a confusão também se dá. Segundo o mesmo levantamento, 32% acham que o mandatário seja evangélico, ante 17% que acertam sua religião como católica.

Conforme dados de pesquisa Genial/Quaest divulgados na semana passada, no primeiro turno Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o favorito entre os católicos, 41% deles disseram ter votado no petista, ante 27% em Bolsonaro. Já entre os evangélicos, o atual presidente obteve 49% dos votos e Lula, 19%.