CCJ: como votaram os deputados na ampliação de possibilidades de impeachment de ministros do STF?

BRASÍLIA - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 9, um projeto de lei que amplia as possibilidades de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta avançou após receber 36 votos favoráveis e 12 contrários e contou com a adesão do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e de partidos do Centrão que possuem ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Wilton Junior/Estadão

Todos os 13 deputados do PL presentes à sessão votaram a favor da proposta. Em um dos parágrafos, o texto estabelece um prazo de 15 dias úteis para a Mesa Diretora do Senado julgar o que fará com um pedido de impeachment de um ministro do Supremo que estiver por lá protocolado.

A primeira pauta “anti-STF” que foi votada nesta quarta foi a PEC que limita as decisões monocráticas, aprovada por 39 votos a 18. Nesta deliberação, outros deputados da Federação estavam presentes e deram nove votos contrários.

O pacote de propostas contrárias ao Supremo é um gesto de retaliação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de uma nova ofensiva da oposição ao governo Lula. O estopim para a reação de Lira, que desengavetou as duas PECs, se deu após a Corte validar uma decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu as emendas parlamentares ao Orçamento, em agosto.

A proposta aprovada pela CCJ nesta quarta cria cinco novas hipóteses de crime de responsabilidade de um ministro do Supremo. O relator da matéria, Alfredo Gaspar (União-AL), colocou duas possibilidades que dão mais poder ao Congresso diante do Supremo. Elas impedem que ministros “usurpem” competências dos congressistas ou violem a imunidade parlamentar, sob pena de impeachment.

Com o aval da CCJ, o projeto de lei está pronto para ser colocado em votação em plenário, cabendo a Lira a inclusão do texto na pauta de alguma sessão deliberativa. Se isso ocorrer, é preciso que a maioria simples dos deputados aprove a proposta para que ela avance.

Passado por essa fase, o texto seguirá para o Senado, onde também é necessário passar por colegiados temáticos e pela CCJ da Casa. Assim como na Câmara, é necessária a aprovação por maioria simples em plenário. Por fim, é preciso haver sanção do presidente da República.