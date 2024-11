CCJ da Câmara convoca audiência pública para debater projeto sobre recontagem de votos

Foram convidados para o debate o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o procurador do Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Gimenez e o engenheiro Amilcar Brunazo Filho.

Também foram convidados a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o desembargador William Douglas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), no Rio de Janeiro e o ex-chefe de tecnologia da informação do TSE.

Os dois últimos disseram que não poderão comparecer, enquanto a ministra ainda não confirmou presença. O desembargador do TJDFT, o procurador sul-mato-grossensse e o engenheiro comparecerão ao encontro.