PSOL lança candidatura de Pastor Henrique Vieira à presidência da Câmara

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) anunciará nesta terça-feira, 26, a candidatura do deputado carioca Pastor Henrique Vieira à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara. O plano de governo será apresentado em uma cerimônia no Salão Verde, às 15h. As eleições para a mesa diretora estão previstas para fevereiro.

O PSOL tem 13 deputados na bancada – Fernanda Melchionna pelo Rio Grande do Sul; Célia Xakriabá por Minas Gerais; Tarcísio Motta, Chico Alencar, Pastor Henrique Vieira, Talíria Petrone e Glauber Braga pelo Rio de Janeiro; e Ivan Valente, Luiza Erundina, Sâmia Bomfim, Érika Hilton, Profª Luciene Cavalcante e Guilherme Boulos por São Paulo – e há duas eleições lança candidatura própria.

PUBLICIDADE Em 2021, Erundina se candidatou e recebeu 16 votos, contra 302 de Lira. Já em 2023, Chico Alencar se candidatou e recebeu 21 votos, ante 464 do atual presidente da Casa. O religioso disputará a presidência com Hugo Motta (Republicanos-PB), que é o nome de Lira na corrida e tem apoio formal de legendas que vão do PL ao PT, incluindo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outros dois deputados que também buscavam disputar o posto, Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA), retiraram suas candidaturas para que seus partidos dessem apoio formal à candidatura de Motta.

