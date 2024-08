CCJ da Câmara marca data para votar requerimento de convite a ex-perito de Moraes no TSE

BRASÍLIA — A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni (PL-SC), colocou na pauta do colegiado um requerimento para convidar Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pivô do pedido de investigação aberto sobre o vazamento de mensagens de auxiliares do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para prestar esclarecimentos sobre o caso aos parlamentares.

Moraes é acusado de ter ignorado os ritos necessários ao pedir relatórios à Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) do TSE, chefiada por Tagliaferro, que é perito de crimes cibernéticos após a publicação de mensagens vazadas pelo jornal Folha de S. Paulo.

De Toni diz que a comissão está avaliando a proposta com a 'antecedência necessária'. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE Moraes deu ordem para a Polícia Federal investigar quem levou os diálogos a público. Ao abrir a investigação, citou expressamente a Polícia Civil de São Paulo e a suspeita de vazamento “criminoso”. Em depoimento à Polícia Federal na quara-feira da semana passada, 22, Tagliaferro negou que teria sido responsável pelo vazamento das mensagens.

A autora do requerimento é a deputada federal Bia Kicis (PL-DF). Segundo ela, as mensagens vazadas mostram “perseguição” a influenciadores e jornalistas de direita. Ao Estadão, Tagliaferro diz que Moraes investigava mais pessoas de direita e que teme ser preso.

O requerimento foi apresentado nesta segunda-feira, 26, e já entrou na pauta desta quarta-feira, 28. Resta agora os integrantes do colegiado aprovarem o requerimento. “Colocamos a proposta com a antecedência necessária”, disse De Toni.