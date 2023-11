63% das maiores empresas suecas no Brasil querem aumentar investimentos no País

Estudo recente da Business Climate Survey mostra que 63% das 50 maiores empresas suecas em território brasileiro planejam aumentar os investimentos no País no próximo ano. O dado anima a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que realiza nesta quarta-feira o 4º Fórum Empresarial Brasil-Suécia, na fábrica da Scania em São Bernardo do Campo (SP).

Foto: Taba Benedicto/Estadão - 29/4/2020

Mais de 20 empresários suecos devem participar do evento, entre eles, CEOs e representantes de indústrias como Saab, Ericsson, SKF, Scania, Astrazeneca, Electrolux, Atlas Copco, Epiroc, Hoganas, Volvo Group, Stora Enso, Autoliv, SEB e AFRY.

De acordo com o Business Sweden, 150 empresas da Suécia estão instaladas no Brasil. Juntos, esses empreendimentos geram 45 mil empregos diretos. Além disso, o país escandinavo é o 19º maior investidor direto e o 41º parceiro comercial, segundo dados do Banco Central.