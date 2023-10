A frase que Campos Neto colocou na parede da sala de reuniões do Copom

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, adotou uma premissa que o guia nas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom). Em entrevista ao jornalista Pedro Bial, ele contou que pendurou na parede da sala onde são realizadas as reuniões do Copom um quadro com a seguinte mensagem: “A autoridade do argumento vale mais do que o argumento da autoridade”.

É nesse local onde a taxa básica de juros, a Selic, é decidida mensalmente, por exemplo. O presidente do BC não sabe dizer de quem é a autoria da frase, mas contou à Coluna do Estadão que ouvia sempre um ex-chefe dizendo e que gostava muito.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Foto: Wilton Junior/ Estadão

No programa da TV Globo “Conversa com Bial”, exibido na madrugada desta terça-feira, 3, Campos Neto também relatou que já conseguiu identificar uma grande diferença entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o antecessor, Jair Bolsonaro, que o escolheu para comandar a autoridade monetária. Lula é melhor ouvinte do que o ex-presidente.