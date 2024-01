Advogada do Prerrogativas vai substituir Lewandowski no Tribunal do Mercosul

A advogada Gisele Ricobom vai substituir o futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, no cargo de Árbrito Titular brasileiro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Ela integra o Prerrogativas, grupo de advogados progressistas próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Gisele Ricobom, assessora do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri Foto: Rubens Fraulini