Advogados de grupo pró-PT receberão medalha de Ordem do Mérito da AGU

Seis integrantes do grupo Prerrogativas, que reúne cerca de 250 advogados e juristas apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT), vão receber nesta quarta-feira, 13, a medalha da Ordem do Mérito da Advocacia-Geral da União (AGU). O evento será realizado no Clube Naval de Brasília.

PUBLICIDADE Conhecido como Prerrô e coordenado pelo advogado Marco Aurélio Carvalho, o grupo se notabilizou pela defesa do PT ao longo da Operação Lava Jato, e da ex-presidente Dilma Rousseff durante seu processo de impeachment. Nas eleições de 2022, o Prerrogativas foi o principal “virador de votos” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre juristas. Ao todo, serão condecoradas 120 pessoas. Os integrantes do Prerrô que receberão a medalha são: a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial);

o secretário executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto;

o chefe de gabinete do ministro Fernando Haddad (Fazenda), Laio Correia Morais;

a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Vera Lúcia Araújo;

a procuradora federal Manuelita Hermes Rosa Oliveira Filha

a advogada Laís de Figueirêdo Lopes, ex-assessora especial da Secretaria-Geral da Presidência da República