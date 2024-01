Alckmin conversa com representante da União Europeia sobre acordo com Mercosul

O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu neste domingo (14) com o Alto Representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, para tentar destravar o acordo comercial negociado entre o bloco europeu e o Mercosul.

O encontro aconteceu na Cidade da Guatemala, pouco antes da posse do presidente Bernardo Arévalo — que atrasou após manifestações tentarem impedir o eleito de assumir o cargo.

Na reunião, Alckmin voltou a defender a Borrel um acordo “equilibrado” entre as duas partes. O europeu concordou sobre a necessidade de “reconectar” os dois continentes e manifestou apoio à presidência brasileira do G20.

Alckmin e Josep Borrell, durante o encontro na Guatemala. Foto: Divulgação/VPR

Durante a cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, em dezembro, o bloco sul-americano e a União Europeia anunciaram “avanços consideráveis” nas negociações para criação da zona de livre comércio entre as partes, mas não há previsão da assinatura conclusiva do tratado.