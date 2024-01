Alckmin e empresários discutem igualdade de gênero em posições de liderança

O vice-presidente Geraldo Alckmin participa nesta segunda-feira (29), no Rio, de um painel promovido pelo o B20, o grupo de engajamento empresarial do G20, para discutir a promoção de ambientes de trabalho mais inclusivos e diversos, com ênfase na igualdade de gênero em posições de liderança.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Foto: Cadu Gomes/VPR