Após racha, Bolsonaro vai apoiar candidata de Tereza Cristina no 2º turno em Campo Grande

“Nós, de vez em quando, temos um pequeno desentendimento, mas a gente volta realmente com todo o gás. Tudo acertado. No segundo turno, página virada, vamos em frente: Adriane, do PP, é nossa candidata à reeleição”, anunciou Bolsonaro. No primeiro turno, ele apoiou Beto Pereira (PSDB) que ficou em terceiro lugar.

Foi Tereza Cristina quem buscou o apoio de Bolsonaro, considerado por ela muito importante para a reeleição da prefeita de Campo Grande. “Estamos juntos de novo, no caminho natural”, afirmou a senadora.

Além do ex-presidente, Beto Pereira recebeu o apoio de líderes tradicionais de Mato Grosso do Sul, como o governador Eduardo Riedel (PSDB), os ex-governadores Reinaldo Azambuja (PSDB) e André Puccinelli (MDB) e o senador Nelsinho Trad (PSD).