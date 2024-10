Candidata de Tereza Cristina vai para o 2º turno em Campo Grande e deixa candidato de Bolsonaro fora

O candidato de Bolsonaro, Beto Pereira (PSDB), ficou fora do segundo turno, em terceiro lugar com 25,93% (113.536 votos). Além do ex-presidente, Beto Pereira recebeu o apoio de líderes tradicionais de Mato Grosso do Sul, como o governador Eduardo Riedel (PSDB), os ex-governadores Reinaldo Azambuja (PSDB) e André Puccinelli (MDB) e o senador Nelsinho Trad (PSD).

Adriane herdou o governo do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) e foi a primeira mulher a ocupar o cargo na capital de Mato Grosso do Sul, que tentou o governo do Estado em 2022 mas perdeu a eleição, e rompeu os laços políticos com o grupo que a colocou na prefeitura.