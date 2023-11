Bancada negra prepara tour para apresentar projetos a Lula e Barroso

A bancada negra da Câmara prepara um tour para apresentar seus projetos prioritários aos Três Poderes. A ideia do grupo, liderado pelo deputado Damião Feliciano (União-BA), é começar a articulação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reunião que pode ser agendada para a próxima semana.

O líder do PSD na Câmara, Antônio Brito (PSD-BA) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O grupo deve nesta segunda-feira, 20, para definir a lista de projetos prioritários que serão apresentados. Com a decisão em mãos, eles também vão procurar o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. A ideia é também se encontrar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A bancada negra foi reconhecida oficialmente no início deste mês, como resultado de uma articulação do deputado Antônio Brito (PSD-BA).