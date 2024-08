Bastidores: Marçal volta a provocar Boulos no intervalo do debate, e equipe precisa intervir

Após um enfrentamento acalorado no debate promovido pelo Estadão, em parceria com o Terra e Faap, os candidatos à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL) voltaram a se estranhar nos bastidores. No intervalo, o ex-coach provocou mais uma vez o deputado federal, estendendo a ele uma carteira de trabalho. Boulos tentou dar um tapa na mão do influenciador. A discussão fora dos microfones foi interrompida por uma integrante da organização, já que o candidato do PSOL precisava ir ao centro do palco responder a outra pergunta.

No confronto direto, Marçal afirmou a Boulos que iria exorcizá-lo com uma carteira de trabalho e o chamou de "aspirador de pó". Segundo apurou a Coluna do Estadão nos bastidores do debate, a equipe do PSOL já prepara uma nova ação na Justiça contra o ex-coach, e orientou o parlamentar a ter calma e não cair na pilha do adversário. Para a campanha de Boulos, a estratégia de Marçal é justamente levar o debate para "o campo da baixaria" e desestabilizar os rivais. A insinuação por parte de Marçal, sem provas, de que Boulos é usuário de cocaína é recorrente. A Justiça já determinou ao candidato do PRTB que retire os vídeos com esse teor das redes sociais.