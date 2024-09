BNDES assina financiamento de R$ 2,3 bilhões em rodovias em Mato Grosso do Sul

Atualmente, já operam nessa região as empresas da Suzano e da Eldorado, e a Arauco e a Bracell também iniciarão atividades. O valor também prevê a implantação de um sistema de monitoramento e controle da malha rodoviária, capacitação de servidores e melhoria da gestão do setor de logística de transportes.

Hoje, apenas um terço da malha estadual é pavimentada, o que é considerado insuficiente diante das necessidades do Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do governo, os novos empreendimentos devem envolver cerca de 80 mil novos trabalhadores.

Há, ainda, previsão de implantar sistema de monitoramento e controle da malha rodoviária do Estado, que faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia, e fortalecer a gestão do setor de logística de transportes, por meio da contratação de consultoria e assistência técnica, aquisição de equipamentos e capacitação de servidores estaduais.