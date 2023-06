Bolsonaro e Salles estão com relação estremecida

Jair Bolsonaro e Ricardo Salles não se falaram depois dos ataques do deputado ao cacique do PL, Valdemar Costa Neto, e a relação entre os dois foi danificada. Segundo auxiliares do ex-presidente, ele se ofendeu com as declarações contra o PL por relação de seus filiados com o PT e a crítica generalizada ao centrão.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Foto: Marcos Correa/Presidência da República

O próprio Bolsonaro havia pedido a Salles que buscasse manter boa relação com Valdemar para consolidar candidatura à Prefeitura de São Paulo, com o apoio integral do partido. Essa estratégia contava com o convencimento de que o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), não se provaria um candidato viável às vésperas da eleição.

A investida de Salles, no entanto, não ocorre por acaso. Nas últimas semanas, o entorno do ex-presidente passou a reproduzir o discurso de apoiadores de Nunes, segundo o qual um candidato de “direita pura” não venceria na capital, onde Lula e Fernando Haddad venceram Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022.

A aproximação de Bolsonaro com Nunes é tratada agora como “pragmatismo político” por aliados. Salles confirmou nesta segunda-feira (5) que desistiu da candidatura.