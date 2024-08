Boulos resgata ideia de Haddad e promete implementar recomendações da Comissão da Verdade

Candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) promete, se eleito, implementar as recomendações da Comissão Municipal da Verdade. Em 2016, quando o ministro Fernando Haddad (Fazenda) era prefeito da capital paulista, o colegiado fez 36 recomendações para reparar as violações de direitos humanos cometidas no município durante a ditadura militar, que não foram implementadas.

Trecho do plano de governo protocolado na Justiça Eleitoral diz que haverá, em seu eventual governo, a elaboração de um Plano Municipal de Memória. "Com a implantação das recomendações da Comissão Municipal da Verdade e a criação do Programa Ruas de Memória, para renomeação de logradouros que homenageiam pessoas que violaram direitos humanos, além da sinalização dos lugares de memória de repressão e criação de novos memoriais e monumentos", afirma o texto. No governo Haddad, o Elevado Costa e Silva, o Minhocão, passou a se chamar Elevado João Goulart. Saiu a homenagem ao segundo presidente militar da ditadura, e ganhou destaque o nome do presidente deposto pelo golpe de 1964.

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, cumprimenta Guilherme Boulos, do PSOL Foto: Nelson Almeida/AFP

Entre as recomendações da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo, entregues no relatório final de dezembro de 2016, estão:

Realizar novas escavações no cemitério Dom Bosco, em Perus, para checar a possibilidade de haver mais ossadas de desaparecidos

Desenvolver junto aos Cartórios de Registro Civil da Capital pesquisa para localizar os assentamentos de óbito de desaparecidos políticos nunca localizados

Retificar os assentos de óbito de mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura

Cobrar do governo estadual a criação do Banco de Dados de Pessoas Desaparecidas, previsto em lei, reduzindo a incidência de sepultamentos de desconhecidos e não reclamados

Adotar medidas de apoio ao Serviço Funerário do Município em suas relações com o Instituto Médico Legal

Padronizar e proceder com o correto preenchimento da documentação sobre corpos inumados, exumados e reinumados

Atualizar as plantas dos cemitérios municipais, confeccionar mapas disponíveis para consulta e determinar que qualquer alteração seja devidamente registrada

Digitalizar e indexar os livros de registros dos cemitérios e os documentos depositados nos arquivos do Serviço Funerário do Município