Cadeirada de Datena vira munição de Marçal nas redes, e vídeos já beiram 100 milhões de exibições

Logo após sair do debate promovido pela TV Cultura entre candidatos à Prefeitura de São Paulo rumo ao hospital Sírio Libanês, onde Marçal levou uma cadeirada de Datena após acusá-lo de um suposto assédio sexual contra uma ex-colega, o ex-coach publicou 20 vídeos com conteúdo sobre o episódio nas 12 horas consecutivas.

A série de publicações gerou 94 milhões de visualizações no Instagram, rede social em que Marçal tem 4,9 milhões de seguidores. O primeiro vídeo da cena tinha, sozinho, 18 milhões de exibições ao meio dia desta segunda-feira.

A comparação entre a cadeirada deste domingo e os atentados sofridos pelos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, dos Estados Unidos, rendeu 9 milhões de visualizações. O conteúdo, no entanto, não caiu bem no bolsonarismo, que viu uma “forçação de barra” na comparação. Até mesmo seguidores de Marçal criticaram o post. “Ele comparou um tiro e uma facada com uma cadeirada kkk”, escreveu um usuário no comentário mais curtido da publicação.