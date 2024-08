Campanha de Boulos descarta ‘virada de chave’ para enfrentar Pablo Marçal; leia bastidores

Quem está no dia a dia da campanha do PSOL, porém, é firme na defesa da rota atual, incluindo petistas paulistanos. Um dos motivos é que a elevação de tom do ex-dirigente do MTST poderia reforçar a imagem de “radical”, contra a qual seus marqueteiros têm trabalhado há meses, com ajustes de discurso, postura e figurino.

Um dirigente da campanha de Boulos avaliou à Coluna do Estadão que o avanço de Marçal, até agora, só prejudicou o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. Além disso, o entorno de Boulos não detectou crescimento de Tabata Amaral (PSB), candidata que tomou protagonismo no embate com o influenciador.

Não é o que pensa o PT nacional. Um interlocutor próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia que Boulos se preparou, ao longo da pré-campanha, para ter Nunes como principal adversário, mas a realidade agora o obriga a um freio de arrumação para desgastar Marçal. Essa mesma fonte vê como um erro a ausência do candidato no debate promovido pela revista Veja. A avaliação teve endosso de outros três deputados federais ouvidos pela Coluna.

Seja como for, a palavra de ordem na campanha de Boulos é esperar os desdobramentos do horário eleitoral gratuito. Nunes terá 6 minutos e 30 segundos no rádio e na TV. Marçal, zero. Para o PSOL e o PT, o ex-coach é um candidato menos competitivo em um eventual segundo turno em relação ao prefeito.