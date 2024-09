Caso Dudu do Palmeiras: Justiça prorroga prisão preventiva de gerente de banco

O Tribunal de Justiça de São Paulo prorrogou por mais cinco dias a prisão de Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente de banco que teria facilitado um golpe contra o jogador Dudu, atacante do Palmeiras. A decisão desta sexta-feira, 13, é assinada pela juíza Carla Santos Balestreri.

PUBLICIDADE “A medida tem como objetivo evitar ocultação e destruição de provas imprescritíveis para investigação”, afirmou à Coluna do Estadão o advogado do atleta, Cid Vieira de Souza Filho. A Coluna não conseguiu contato com a defesa do ex-gerente até esta publicação, o espaço segue aberto. Como revelou o Estadão em fevereiro passado, o jogador foi lesado em mais de R$ 22 milhões. A polícia aponta que Joelson e Thiago Soubhia Donda, ex-assessor, amigo e padrinho de casamento de Dudu, teriam articulado juntos o crime. A Coluna também tenta contato com a defesa de Thiago e o espaço segue aberto. Joelson foi preso temporariamente no dia nove. Donda não foi encontrado e continua foragido.

O jogador Dudu, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Botafogo FR, durante partida válida pela décima sétima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Nilton Santos. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Entenda o caso

No ano passado, a defesa de Dudu solicitou a instauração de inquérito no 15º Distrito Policial de São Paulo, que começou, então, a investigar as partes denunciadas. O caso veio à tona em fevereiro.

No centro da denúncia está Thiago Donda, amigo por anos de Dudu e uma das pessoas em quem o jogador mais confiava. Após a ação, o atleta cortou relação com o seu ex-assessor e desfez a amizade de mais de uma década.

A denúncia aponta que Thiago usou fichas bancárias com assinatura falsas de Dudu para desviar mensalmente dinheiro de uma conta na qual o atacante recebia do Palmeiras os direitos de imagem, que, por lei, podem corresponder a até 40% do salário total de um jogador de futebol

Thiago Donda foi padrinho de casamento de Dudu Foto: Arquivo pessoal

Fraudes constatadas pelos advogados de Dudu