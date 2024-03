Caso Marielle: MP do TCU quer suspensão de salário de Brazão e aposentadoria de conselheiro

O subprocurador Lucas Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), vai pedir a suspensão do salário do deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), preso neste domingo por supostamente ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O despacho está em produção pela equipe do MP.

Segundo apurou a Coluna do Estadão, haverá ainda um ofício ao presidente do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ), Rodrigo Nascimento, pedindo a abertura de um procedimento administrativo e afastamento cautelar de Domingos Brazão. Igualmente preso, ele é conselheiro da Corte e irmão de Chiquinho. O afastamento cautelar pode resultar em aposentadoria compulsória.

O deputado Chiquinho Brazão (União-RJ), o conselheiro do TCE- RJ Domingos Brazão e o elegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio, chegam ao aeroporto de Brasília na tarde deste domingo, 24, para serem levados ao presídio federal de Brasília. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino