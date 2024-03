Por que mandaram matar Marielle? PF aponta milícias e grilagem de terras como motivos de assassinato

“Aqui impende destacar que esse cenário (de animosidade dos Irmãos Brazão em face dos políticos do PSOL) recrudesceu justamente no segundo semestre de 2017, atribuído pelo colaborador como sendo a origem do planejamento da execução ora investigada, ocasião na qual ressaltamos a descontrolada reação de Chiquinho Brazão à atuação de Marielle na apertada votação do PLC n.º 174/2016, externada pelo assessor Arlei Assicena. No mesmo sentido, apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas, incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e ‘grilagem’ de terras, e, por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito à moradia”, narrou a Polícia Federal na representação que culminou na Operação Murder Inc. neste domingo, 24.

A ofensiva prendeu preventivamente o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o irmão dele Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. O advogado Ubiratan Guedes, que representa Domingos Brazão, e o advogado Alexandre Dumans, que representa o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, negam a participação deles no crime.

Tratativas clandestinas

Os investigadores dizem que as conclusões do inquérito sobre a motivação do assassinato de Marielle se baseiam na busca por confirmar as declarações de Lessa, com “dados e evidências que pudessem comprovar a narrativa apresentada ou, ao menos, atestar sua plausibilidade”.

“Some-se a isso que as tratativas encetadas para a consecução do delito foram realizadas sob o manto da clandestinidade, mantidas durante breves encontros em local ermo, o que comprometeu demasiadamente a comprovação, por meios técnicos e diretos, do ajuste fatal e de sua respectiva motivação. Restando, portanto, apenas a aferição da aparente veracidade para valoração dos esclarecimentos ofertados por aquele que executou a vítima”, ressalvou a corporação.