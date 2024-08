CGU aponta sobrepreço de R$ 1,1 milhão em obra do Incra na gestão de César Lira

César foi demitido da chefia da Superintendência do Incra em abril deste ano pelo governo Lula. Primo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ele estava no cargo desde em março de 2017, quando foi nomeado ainda no governo de Michel Temer. Na ocasião, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, responsável pelo Incra, era chefiado pelo atual deputado federal Osmar Terra (MDB-RS).

De acordo com César, foi Arthur Lira quem viabilizou a verba para o contrato analisado pela CGU. “Esta é uma obra do governo federal, através do Incra, oriunda dos recursos capitaneados pelo deputado federal Arthur Lira, onde também contamos com a parceria do prefeito Fernando Sergio Lira”, escreveu o ex-superintendente do Incra, em fevereiro de 2022, ao publicar um vídeo dos paralelepípedos sendo instalados na zona rural de Maragogi. A apuração da CGU não aponta suspeição em relação ao presidente da Câmara.

Segundo o relatório da CGU, foram encontradas falhas no projeto básico do contrato, na elaboração do orçamento base e nos pagamentos efetuados à empresa contratada.