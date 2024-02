Cidade do interior de SP marca sessão para cassar único vereador de oposição

A sessão para cassar o mandato de Abidan foi marcada nesta semana, após o vereador fazer novas críticas ao prefeito e tentar barrar, judicialmente, o show do cantor Léo Santana, realizado no último dia 18. Procurada, a prefeitura afirmou apenas que “não interfere no Poder Legislativo ou em qualquer outro Poder que não lhe compete”.

O pedido de cassação foi protocolado no ano passado pelo presidente da Câmara, Gilson Oliveira (Republicanos), correligionário do prefeito. Para Oliveira, Abidan quebrou o decoro parlamentar ao dizer que os colegas “fugiram como ratos”, quando não compareceram a uma sessão para debater a realização do festival.