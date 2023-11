Ciro Nogueira prestigia petista em lançamento de livro: ‘meu amigo’

Ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi um dos primeiros a chegar ao lançamento do livro “Uma Cidade na Luta Pela Vida - Da Pandemia ao 8 de janeiro”, do prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT).

Ciro Nogueira recebeu um forte abraço e uma longa dedicatória de Edinho, que coordenou a campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. “Independentemente de lado, ele é meu amigo”, disse o senador à Coluna, sem revelar o que o prefeito escreveu no livro.

O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) Foto: Eduardo Gayer/Estadão

Na obra, Edinho Silva narra as medidas adotadas para combater a covid-19 em Araraquara, e além do que viu no dia 8 de janeiro em 2023. Ele estava com o presidente Lula em Araraquara quando bolsonaristas invadiam os palácios dos Três Poderes em Brasília.

Depois de um evento em São Paulo, Edinho lança seu livro nesta terça-feira (21) em Brasília. O prefeito é cotado para assumir um ministério em 2025, após terminar seu mandato em Araraquara.