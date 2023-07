COP-30 e ‘fator Alckmin’ levam Helder Barbalho a ser cotado para vice de Lula em 2026

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), tem crescido nas bolsas de apostas para ser o candidato a vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026. Dois fatores têm catapultado Helder à posição de eventual parceiro de chapa do PT: a escolha de Belém como sede da COP-30 e as sinalizações do atual vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), de que irá disputar o governo de São Paulo, como revelou a Coluna.

O governador do Pará, Helder Barbalho, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 17 de junho. Na ocasião, os dois anunciaram em Belém medidas para a organização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30) na cidade. O evento será realizado em 2025. Foto: Ricardo Stuckert/PR

A Conferência Anual do Clima (COP) será em Belém em 2025, às vésperas das eleições presidenciais. O evento global é visto pelo grupo do governador como uma Copa do Mundo ambiental, com potencial de projetar o Brasil e a Amazônia para toda a comunidade internacional e consequentemente o próprio Helder.

No Palácio do Planalto, ministros consideram fortemente a hipótese de Alckmin ser candidato a governador de São Paulo, Estado que ele já comandou por quatro vezes. A ideia é bem vista no PT, por abrir espaço para novas composições na chapa presidencial e, ainda, ter um candidato forte e ao centro para combater o “tarcisismo”, seja Tarcísio de Freitas (Republicanos) postulante à reeleição ou padrinho de outra figura.

O MDB de Helder é o maior partido do País e tem três ministérios no governo Lula: Planejamento, com Simone Tebet; Transportes, com Renan Filho; e Cidades, com Jader Filho. A sigla já compôs chapa presidencial com o PT, com Michel Temer como “número dois” de Dilma Rousseff nas eleições vitoriosas de 2010 e 2014. Na crise do impeachment, os dois romperam, com a ex-presidente cassada acusando o sucessor de um “golpe”.

Justamente pela capilaridade nacional, ter o MDB novamente como principal aliado soa positivamente no entorno de Lula. De família tradicional na política, filho do senador Jader Barbalho (PA), Helder é governador reeleito em primeiro turno com o maior porcentual no País. Ele apoiou o presidente no segundo turno das eleições, gesto reconhecido por Lula. Ainda emplacou seu irmão, Jader Filho, como ministros das Cidades, em prova de seu poder de articulação.

Helder diz que foco é governo estadual para deixar legado ambiental no Pará

À Coluna, Helder afirma que por ora não está preocupado com o processo eleitoral. “Nesse momento, minha agenda é voltada a entregas do governo estadual e fazer dessa COP uma conquista de legado, uma virada de chave ambiental e social”, assegura o governador. Ainda assim, ele reconhece que a tendência é renunciar ao cargo em 2026 para estar habilitado às eleições.

Crescimento de Helder liga alerta no MDB

A cúpula do MDB reconhece Helder como uma liderança crescente no partido, mas já teme que, em algum momento, ele e Simone Tebet - que disputou a Presidência pelo partido em 2022 - entrem em rota de colisão em busca de protagonismo.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Tebet tornou-se uma “estrela” nacional do MDB, mas seu reduto eleitoral, Mato Grosso do Sul, é bolsonarista e limita as possibilidades eleitorais de uma ministra do governo Lula. Na semana passada, a ex-senadora foi atropelada pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, no anúncio do economista Marcio Pochmann como futuro presidente do IBGE. Ainda assim, como mostrou a Coluna, o MDB vê o episódio como “águas passadas”.